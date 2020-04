Achter de schermen van het AZ Lokeren tijdens de coronacrisis: “Iedereen wil getest worden, maar die capaciteit is er niet” Yannick De Spiegeleir

11 april 2020

22u03 0 Lokeren In één van de kleinste ziekenhuizen van het land bieden de artsen en het zorgpersoneel van AZ Lokeren dapper het hoofd aan de coronacrisis. Vijf dagen lang laten we een medewerker achter de schermen aan het woord over de impact van het COVID-19 virus op hun werk. Vandaag: ziekenhuishygiënist dokter Leen Sergooris.

Als klinisch bioloog van het labo en ziekenhuishygiënist maakt dokter Leen Sergooris deel uit van de crisiscel van het AZ Lokeren, die twee keer per dag samenkomt sinds eind maart. “Wij volgen, net als alle andere ziekenhuizen, de richtlijnen op van Sciensano (het federaal onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, red.) die op basis van de situatie regelmatig wijzigen. Deze crisis vormt een constant leer- en aanpassingsproces. Zo werden enkele weken terug patiënten met vermoeden van COVID-19 getest indien deze in een risicogebied geweest waren, zoals China, Italië, Iran,…. Nu speelt regio uiteraard geen rol meer, want het virus zit overal.”

Testcapaciteit

“Maar er is zeker geen capaciteit om iedereen te testen. Daarom testen we enkel patiënten die zwaar ziek zijn en dus nood hebben aan een ziekenhuisopname, bewoners van woonzorgcentra en zorgpersoneel. De voorbije weken werden er al meer dan 200 tests uitgevoerd bij patiënten en personeel van het AZL”, schetst dr. Sergooris.

Ook de context van een kleiner ziekenhuis is niet altijd makkelijk aan te passen aan de laatste richtlijnen van de wetenschappelijke experten. “Soms is het improviseren. Zo hebben we de garage van de spoeddienst omgebouwd tot een tijdelijke COVID-zone om vermoedelijke COVID-patiënten te onderzoeken met daarnaast een afzonderlijke box waar ook de volledige omkleedprocedure plaatsvindt voor ons personeel .”

Donaties

De ziekenhuishygiënist van het AZ Lokeren kwam uiteraard ook al in aanraking met het probleem van een tekort aan beschermingsmateriaal. “Gelukkig hebben we na een oproep heel wat materiaal gekregen. Er werden veel donaties gedaan van mondmaskers, beschermschorten, gelaatsschermen, chloortabletten door zowel individuen - de Lokerse bevolking is heel gul geweest - als door zelfstandigen”, besluit dr. Sergooris.