Achter de schermen van het AZ Lokeren: "Attenties van buitenwereld doen deugd"

14 april 2020

13u12 0 Lokeren In één van de kleinste ziekenhuizen van het land bieden de artsen en het zorgpersoneel van AZ Lokeren dapper het hoofd aan de coronacrisis. Vijf dagen lang laten we een medewerker achter de schermen aan het woord over de impact van het COVID-19 virus op hun werk. Vandaag (slot): Silke Eeckelaert, verpleegkundige medische beeldvorming.

Op de dienst medische beeldvorming zijn het drukke dagen door de coronacrisis. “De psychologische impact is niet te onderschatten. Het leed en de angst van de mensen die hier worden binnengebracht draag je mee. Gelukkig kunnen we als collega’s bij elkaar ventileren en stelt het ziekenhuis ook een psycholoog ter beschikking voor wie daar nood aan heeft. Na de werkdag hebben we als collega’s nog geregeld contact met elkaar. De samenhorigheid op onze werkvloer is groter dan ooit”, getuigt Silke Eeckelaert, verpleegkundige op de dienst waar scans worden genomen van de luchtwegen van COVID-patiënten.

Appreciatie

In het begin van de crisis sprong ze ook drie dagen bij in de COVID-wachtpost van het AZ Nikolaas. “Niet eenvoudig zo’n tijdelijke overstap. Het vergt toch een aanpassing. Al is het tegelijkertijd ook verrijkend om in een andere omgeving te werken dan je gewoon bent”, vertelt Silke daarover. De coronacrisis houdt nu al een maand aan. “De vermoeidheid begint door te wegen, maar we bijten op onze tanden. Gelukkig krijgen we ook heel wat positieve feedback van de buitenwereld met tal van attenties. Die appreciatie doet enorm veel deugd.”

