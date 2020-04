8 bewoners Ter Durme overleden aan coronavirus Yannick De Spiegeleir

13 april 2020

12u24 27 Lokeren In woonzorgcentrum Ter Durme zijn vorige week en dit paasweekend al 8 bewoners overleden aan COVID 19. “We wensen onze deelneming te betuigen aan de families”, zegt Stefan Walgraeve, voorzitter van zorgbedrijf Sakura.

Begin april kreeg het woonzorgcentrum de eerste melding van één COVID+ bewoner en één COVID+ medewerker. Vorige week en dit paasweekend betreurde Ter Durme al 8 coronagerelateerde overlijdens.

Begin vorige week vertoonden meerdere bewoners symptomen. Er kwamen verschillende COVID+ testen binnen, zowel bij bewoners als bij medewerkers. “Na overleg met onze CRA’s (coördinerend en raadgevend arts) en het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben we daarom begin deze week beslist om een cohort (alle besmette mensen samenbrengen) op te starten”, verduidelijkt Walgraeve. Vrijdag werd de cohort uitgebreid met de vijfde verdieping omdat ook op die verdieping bewoners positief testten. “Dit is niet abnormaal gezien beide afdelingen door 1 equipe werden verzorgd”, aldus Walgraeve. “Op beide verdiepingen heeft de technische dienst van de Stad Lokeren een tijdelijke sas gecreëerd waardoor onze medewerkers op een veilige manier kunnen werken. Hierdoor is er steeds een propere-niet besmette zone waar onze medewerkers zich volledig kunnen omkleden en het propere materiaal stockeren. Onze medewerkers zijn voorzien van een overal met kap, handschoenen, overschoenen, gelaatsmasker, en speciaal masker ffp2”, aldus Walgraeve.

Het is ongelooflijk wat onze medewerkers in deze moeilijke momenten voor onze bewoners doen Stefan Walgraeve

“Begin deze week zijn er ook verschillende medewerkers van de 5de- 6de verdieping ziek gevallen, waarvan de meeste ook COVID+. Ondertussen zijn we zo georganiseerd dat een aparte zorgequipe voor onze bewoners op de zesde verdieping zorgt. Zo werken we met een extra nachtdienst zodoende ook constante aanwezigheid op de verdieping mogelijk is. Ook is er een bijkomende kinesist aangeworven zodoende ook een vaste kine op de cohort afdeling kan werken, dit is o.a. belangrijk om ademhalingskine te voorzien. Deze organisatie is enkel mogelijk door de interne solidariteit van onze medewerkers en door samenwerkingen met andere zorgpartners. Het is ongelooflijk wat onze medewerkers in deze moeilijke momenten voor onze bewoners doen”, benadrukt de voorzitter van het zorgbedrijf.

Het zorgbedrijf geeft ook een korte update over haar twee andere woonzorgcentra.

Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde: Momenteel zijn hier 4 bewoners in isolatie geplaatst. Van deze bewoners zijn er 3 in isolatie na een ziekenhuisopname en 1 bewoner is in isolatie omwille van symptomen die mogelijks COVID gerelateerd zijn. Er zijn geen medewerkers met symptomen gemeld

Woonzorgcentrum Ter Moere: Er is één bewoner met een negatieve test die veiligheidshalve nog in isolatie verblijft. Er zijn geen medewerkers met symptomen gemeld.