“1 warme vegetarische maaltijd. Verse vis is ok”: De gekste eisen uit 45 jaar Feestengeschiedenis Yannick De Spiegeleir

05 augustus 2020

12u27 0 Lokeren Bepaalde artiesten en hun entourage testen met hun verlanglijstje de vindingrijkheid van de backstagecrew van de Lokerse Feesten. In deze rubriek schetsen we de meest spectaculaire riders uit de 45-jarige geschiedenis van het stadsfestival. Vandaag: verse vis voor Arno.

Medestichter van de Lokerse Feesten Jean-Pierre Rosseel droeg twee jaar geleden zijn uitgebreide archief van het stadsarchief over het stadfestival: goed voor enkele propvolle kasten. Toch heeft hij ook thuis nog enkele documenten liggen. Eén daarvan is een rider van Arno en zijn band voor hun passage in 1990.

“Bij aankomst van de artiest zorgt de organisator doorlopend voor voldoende verse koffie, Earl Grey thee (beide in thermos”, staat er onder andere te lezen. “Tussen de soundcheck en het concert zorgt de organisator voor 14 warme maatlijden, waarvan 1 warme maaltijd vegetarisch (verse vis is ok!) moet zijn, in de kleedkamer of in een nabijgelegen restaurant.”

De riders en verlanglijstjes groeiden met de jaar. “Het eerste jaar ontvingen we jazzlegende Toots Thielemans. Hij verlangde naar een pakje friet. De medewerkers namen hem mee naar ‘Het Brussels Gebak’ voor een pakje met pickles: een bekend eetkraam op de Lokerse kermis”, vertelt Rosseel.