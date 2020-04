Zware uitslaande brand in takelbedrijf De Groote vernielt opslagloods: “Vermoedelijk na blikseminslag.” Didier Verbaere

18 april 2020

04u20 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Lochristi Bij een zware uitslaande brand werd vrijdagnacht een grote loods op het takelbedrijf De Groote NV aan Raveschoot in Beervelde verwoest. De brand ontstond vermoedelijk na een blikseminslag in een aantal gestockeerde autowrakken naast de 9.000 vierkante meter grote opslagruimte.

De brand brak vrijdagnacht omstreeks 00.30 uur uit op het terrein van De Groote NV in Beervelde. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in industriële verhuizingen, kraanverhuur, transport en takelwerkzaamheden op de snelwegen. Een vriendin van de familie De Groote, die naast het bedrijf woont, sloeg alarm bij de brandweer. Een aantal autowrakken naast de opslagloods hadden vuur gevat en de brand sloeg over naar de 9.000 vierkante meter grootte loods.

“Toen onze eerste ploegen ter plaatse kwamen, betrof het reeds een zwaar uitslaande brand", zegt kapitein Joeri Adriaenssens van de brandweerzone Centrum. Het hoofdkorps van Gent kreeg ondermeer bijstand van de posten in Lochristi, Melle, Assenede en Gavere en had enkele uren nodig om het vuur onder controle te krijgen. “We hebben ongeveer de helft van de loods kunnen vrijwaren", aldus Adriaenssens.

In de loods stonden onder meer auto's, werkmateriaal en heftrucks van het bedrijf. Een deel van de opslagruimte werd verhuurd aan andere bedrijven. De schade is in elk geval enorm. Over de oorzaak van de brand wil de brandweer nog niks kwijt. De melding kwam wel binnen als een autobrand die overgeslagen was. Het zware wagenpark met kranen, takelwagens en verhuiswagens van het bedrijf bleef gevrijwaard.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Blikseminslag?

“Ik was nog aan het videochatten met een vriendin toen ik plots enkele knallen hoorde. Op dat moment was het ook stevig aan het bliksemen. Iets later hoorde ik autobanden ontploffen en nog geen minuut later zag ik vlammen boven de loods", zegt een dame die naast het bedrijf woont en meteen de brandweer alarmeerde. Verder onderzoek zal duidelijkheid moeten brengen. Nog tijdens het nablussen startte het bedrijf alvast met het ruimen van puin.