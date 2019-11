Zware brand vernielt keuken en dak van restaurant Rotam Didier Verbaere

09 november 2019

13u44 10 Lochristi In Restaurant Rotam op de Antwerpsesteenweg in Lochristi woedde zaterdagmiddag een hevige brand. De brand ontstond rond de middag in de keuken van de zaak en verspreidde zich razendsnel naar de eerste verdieping.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Maar de brand ontstond rond de middag op het gelijkvloers in of achteraan de keuken en sloeg over naar het dak van het restaurant. “De brand was moeilijk te bestrijden omdat het vuur zich tussen de dakpannen en het binnendak verspreidde. De keuken liep heel wat waterschade op en ook de bovenverdieping is zwaar beschadigd”, zegt brandweerofficier Joeri Adriaensen van de brandweerzone Centrum. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar het restaurant maar de schade is aanzienlijk. Rotam zal dan ook een hele tijd gesloten blijven.

Op het moment van de feiten waren er nog geen klanten aanwezig. De eigenaars probeerden de vlammen nog met brandblussers te lijf te gaan maar het vuur verspreidde zich via de isolatie in het dak. De eerste verdieping staat leeg. Burgemeester Yves Deswaene kwam eveneens ter plaatse om de eigenaars een hart onder de riem te steken. Er vielen geen gewonden.