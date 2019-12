Zeveneken verliest zijn zeven eiken Cedric Matthys

17 december 2019

18u15 4 Lochristi Na jaren gepalaver is de kogel door de kerk. De zeven eiken van Zeveneken worden woensdag gekapt. De bomen verdwijnen, maar na de werken aan N70 komen er zeven nieuwe exemplaren. “Het zullen geen Amerikaanse eiken zijn zoals voorheen, maar een inheemse variant.”

Van boomknuffelacties over rouwbrieven tot procedures met advocaten. Geen stunt leek de Zevenekenaars te gek om hun bekende zeven eiken in het dorpscentrum te sparen voor de kap. Door de vernieuwing van de N70 moeten iconische bomen wijken. “Eén boom was al ziek en tweede was er minder goed aan toe”, zegt schepen Jean-Pierre Raman (Open Vld). “Een paar bomen kappen en vervangen, leek ons te gek. Daarom beslisten we jaren geleden om ze alle zeven tegelijk te rooien. Toen de beslissing destijds viel, stemde de hele gemeenteraad unaniem voor. Maar net voor de gemeenteraadsverkiezingen ontstond een storm van protest.”

Broze wortels

De heraanleg van de N70 was volgens de gemeente Lochristi het geschikte moment voor de kap. Bij de werken wordt namelijk ook de riolering vervangen. “De kans bestond dat we hierbij de wortels van de eiken zouden raken en die zijn erg broos”, zegt Raman. “We zouden dan met nog meer zieke bomen te kampen hebben. Daarom planten we na de werken nieuwe eiken aan. Dit zullen geen Amerikaanse eiken zijn zoals voorheen, maar een inheemse variant.”

Wanneer de aanplanting exact zal gebeuren, durft de schepen van Openbare Werken voorlopig nog niet te zeggen: “We mikken op het najaar van 2021, maar dat zou ook later kunnen zijn. Mochten de werken wat uitlopen dan kunnen we de bomen niet in het voorjaar planten. Bij een hete zomer zouden ze onmiddellijk stuk gaan. In dat geval wachten we nog een jaartje langer”.