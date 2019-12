Zeveneken blijft door gratis pendelbus ook tijdens werken bereikbaar Cedric Matthys

21 december 2019

18u10 7 Lochristi De gemeente Lochristi heeft 34.633 euro uitgetrokken voor een pendeldienst die Zeveneken ook tijdens de werken aan de N70 bereikbaar houdt. De bus rijdt tijdens weekdagen acht keer uit en is volledig gratis.

Vanaf maandag 6 januari wordt Zeveneken-Dorp in beide richting afgesloten voor alle verkeer. De Lijn besliste daarom om alle bussen om te leiden via de Beerveldse Baan en Bastelare. Op dit traject voorziet de maatschappij tijdelijke haltes, maar die liggen volgens schepen van Openbare Werken Jean-Pierre Raman (Open VLD) wat ver van het dorp. “We hebben gevraagd aan De Lijn of ze tijdelijk een pendeldienst wilden inleggen tussen Zeveneken-Dorp en de tijdelijke bushaltes”, zegt hij. “Al snel werd duidelijk dat er hier geen budgetten voor waren. Daarom hebben we als gemeentebestuur beslist om zelf geld uit te trekken. Na een rondvraag gingen we met Begonia Reizen in zee. Zij bieden voor 34.633 euro - btw exclusief - zes maanden lang acht ritten per dag aan.” De dienstregeling is te raadplegen via de site van de gemeente.

Evaluatie

De gratis bus rijdt van de Sint-Elooistraat, ter hoogte van huisnummer 14, naar Dorp-Oost in Lochristi aan de parking vlak bij tankstation Gabriëls. Na zes maanden wordt het project geëvalueerd. “Vandaag kan je nog tot aan de Zavel rijden”, legt Raman uit, “maar dat zou kunnen veranderen eens de rioleringswerken starten. Voorlopig hebben we hier nog geen volledig zicht op. De fases van de werken moeten nog opgelijst worden en ook de weersomstandigheden spelen een rol.”