Zeven jaar celstraf voor vader die dochter misbruikte: “De dader toont geen schuldinzicht” Cedric Matthys

04 november 2019

19u50 0 Lochristi Minstens drie keer per week. Twee jaar lang. De feiten waar E.D. maandag voor terechtstond in de rechtbank van eerste aanleg in Gent zijn zwaar. De man uit Zaffelare misbruikte zijn dochter en chanteerde haar emotioneel en fysiek.

“E. heeft narcistische persoonlijkheidskenmerken”, zei de rechter tijdens het vonnis. “Hij maakte zichzelf wijs dat zijn dochter toestemde met de seksuele handelingen, maar dat was enkel in zijn hoofd. De dader toont geen schuldinzicht.” E.D. kreeg zeven jaar celstraf voor de feiten. Ook wordt hij 5 jaar uit zijn burgerrechten en 20 jaar uit andere rechten ontzet. Hierdoor kan hij al die tijd geen openbare ambten, zoals landmeter of notaris, meer vervullen.