WZC Sint-Pieter stelt badkamer open voor ouderen en personen met beperking Sam Ooghe

25 juni 2019

16u33 0 Lochristi Het WZC Sint-Pieter stelt vanaf deze week haar badkamer open voor ouderen en personen met een beperking. Zo komt de gemeente tegemoet aan personen voor wie het zonder aangepaste badkamer niet altijd even gemakkelijk is om te douchen of te baden.

“In het sociaal beleid wil het lokaal bestuur Lochristi meer inzetten op buurtgerichte zorg”, klinkt het bij de Lootse communicatiedienst. “ Daarbij willen we mensen ondersteunen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Een van de maatregelen om dit te realiseren, is het beschikbaar stellen van de badkamer in het woonzorgcentrum.” Die is volledig aangepast aan de noden van ouderen en personen met een beperking.

Drie namiddagen

Voorlopig wordt de nieuwe maatregel voorbehouden tot drie namiddagen per week: maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 14 tot 16 uur. “Elke gebruiker mag 45 minuten over de badkamer beschikken en wordt verondersteld de badkamer, afhankelijk van zijn fysieke toestand, zo netjes mogelijk achter te laten”, aldus de communicatiedienst. “De prijs van deze nieuwe dienstverlening bedraagt 3 euro voor een douche en 4 euro voor een bad. Begeleiding en badlinnen moeten zelf meegebracht worden.”

Reserveren kan zowel via het Sociaal Huis (09/355.93.09 of info@ocmwlochristi.be), het woonzorgcentrum zelf (09/355.51.37 of wzc@ocmwlochristi.be), als het lokaal dienstencentrum (09/238.32.18 of dienstencentrum@ocmwlochristi.be).