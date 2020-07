WIJNREEKS: Projectontwikkelaar combineert stresserende job met wijnbouw: “Vroeger ging ik op zondag fietsen, nu zit ik op mijn tractor”

Lochristi

Met temperaturen die jaar na jaar hoger klimmen, neemt ook in onze streek het aantal wijnranken toe. Steeds meer ondernemers wagen de sprong en maken hun eigen wijn. Wordt onze provincie het nieuwe Bourgogne? We stelden de vraag aan zes Oost-Vlaamse wijnbouwers. Vandaag: Joris Van Duffel (48) van wijndomein Nobel in Lochristi. De verhalen van zijn collega’s lees je hier