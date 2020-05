Werken aan doortocht Zeveneken opnieuw opgestart Cedric Matthys

15 mei 2020

12u00 0 Lochristi Netbeheerder Fluvius heeft de werken aan de N70 in Zeveneken opnieuw opgestart. Alle werken lagen de jongste weken stil door de coronacrisis.

Het afvalwater van bijna 2.000 inwoners van Zeveneken komt vandaag nog ongezuiverd in de natuur terecht, maar wordt binnenkort op de waterzuiveringsinstallatie van Lokeren aangesloten. Omdat de weg er binnenkort volledig aangepakt wordt, legt netbeheerder Fluvius er momenteel een gescheiden rioleringsstelsel aan. Deze werken lagen lange tijd stil door de coronacrisis, maar zijn nu hervat.

Op het grondgebied Lochristi blijft verkeer in beide richtingen mogelijk over één versmalde rijstrook, al moet je vanaf de gemeentegrens de Drongenstraat inrijden. Vanaf het kruispunt in het centrum van Zeveneken is de Hoekstraat toegankelijk. Ook in de Sint-Elooistraat kan je nog steeds in beide richtingen rijden.