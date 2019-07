Wandelen en lopen voor het goede doel: LoLa4Life krijgt in december vervolg Sam Ooghe

10 juli 2019

18u09 0 Lochristi Deze winter komt er een tweede editie van het LoLa4Life. Dat loopevenement, een samenwerking tussen bewoners en organisaties uit Laarne en Lochristi, leverde in 2017 meer dan 50.000 euro op voor het goede doel.

De eerste editie was een schot in de roos. Een driehonderdtal lopers liep toen van Laarne, via Lochristi naar Wachtebeke, waar in het domein Puyenbroeck de Warmste Week georganiseerd werd. Goed voor een volledige marathon, al werden ook stopplaatsen voorzien, waar lopers konden aansluiten of afhaken. Het leverde Koester Lochristi en OIGO (Opgeven is geen optie) 52.505 euro op.

Dit jaar wordt de Warmste Week niet meer in Wachtebeke georganiseerd, maar in Kortrijk. “Voor ons was dat het sein om misschien een tweede editie te organiseren", klinkt het bij hoofdorganisatoren Bart Gunst en Danny Clincke. “Nu zullen er vermoedelijk wat minder actie en evenementen op til zijn in onze regio. Er komt wat meer ruimte vrij. Dit is dus het ideale moment.”

Ook voor wandelaars

Met stip te noteren in de agenda: 21 december 2019, voor lopers en dit keer ook wandelaars. Starten wordt gedaan in Laarne, en na enkele stopplaatsen wordt gesplitst in Zeveneken. Lopers en wandelaars kunnen dan kiezen om aan te komen op de kerstmarkt in Hijfte, of op die van Kalken. Iedereen bepaalt dus de eigen afstand, maar ook waar de heldentocht gevierd wordt met een glaasje jenever. De opbrengst wordt wel gewoon door twee gedeeld, voor OIGO en Koester. LoLa4Life wordt gesteund door de gemeentebesturen van Lochristi en Laarne. Beide burgemeester waren ook aanwezig op het persmoment om hun steun in de verf te zetten.