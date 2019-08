Vrouw (66) gereanimeerd na hersenbloeding op straat, overleeft niet Wouter Spillebeen OSG

14 augustus 2019

14u11 20 Lochristi In Dorp-West in Lochtisti is deze middag een vrouw gereanimeerd nadat ze een hersenbloeding kreeg. In de vooravond kwam ze om het leven.

Ter hoogte van apotheek Dierickx zakte de 66-jarige vrouw ineens in op straat. De hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen. De brandweer zette een rode tent op zodat de hulpdiensten, waaronder een MUG-arts, buiten het zicht van toeschouwers de vrouw kon reanimeren. . De vrouw werd even later overgebracht naar het ziekenhuis. Aanvankelijk leek het gevaar voor de vrouw grotendeels geweken te zijn, maar in de vooravond liet ze toch het leven in het ziekenhuis.