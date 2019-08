Vrouw (66) gereanimeerd na hartstilstand op straat Wouter Spillebeen OSG

14 augustus 2019

14u11 5 Lochristi In Dorp-West in Lochtisti is deze middag een vrouw gereanimeerd nadat ze een hartstilstand kreeg. Ze verkeert intussen niet meer in levensgevaar.

Ter hoogte van apotheek Dierickx zakte de 66-jarige vrouw ineens in op straat. De hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen. De brandweer zette een rode tent op zodat de hulpdiensten, waaronder een MUG-arts, buiten het zicht van toeschouwers de vrouw kon reanimeren. De reanimatie bleek succesvol. De vrouw werd even later overgebracht naar het ziekenhuis en ze verkeert niet meer in levensgevaar.