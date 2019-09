Vrachtwagen rijdt in Roberts achterbouw: “Ik dacht dat het een donderslag was” Jeroen Desmecht en Wouter Spillebeen

11 september 2019

09u48 6 Lochristi De achterbouw van een woning op de Rivierstraat in Beervelde (Lochristi) is deze morgen in alle vroegte ingestort. Volgens eigenaar Robert De Blieck gebeurde dat toen een vrachtwagenchauffeur in de straat probeerde te keren en daarbij de gevel van het gebouw ramde. “Ik dacht dat het een donderslag was. Plots kwam mijn vrouw melden dat het dak was ingestort”, zegt Robert.

Woensdagochtend, 3.30 uur: een enorme klap wekt Robert en zijn vrouw uit hun slaap. “Een donderslag”, meende de man in eerste instantie. Zijn vrouw besliste daarop een kijkje te nemen en keerde aangeslagen terug. Het dak was volledig ingestort. “Ik ben dan ook opgestaan en zag dat de bijbouw compleet in puin was gevallen”, zegt Robert. “Vol ongeloof keek ik in het rond. Dat kan toch niet zomaar gebeuren?”

Bandensporen

Brandweer en politie snelden ter plaatse. Inspecteurs merkten op een parking naast de woonst bandensporen van een vrachtwagen op. Al gauw legden ze de link met een camion die verderop in de straat geparkeerd stond. “Ik ben daar gisteren nog met mijn hond gepasseerd en was meteen zeker. Die sporen waren vers. Toen de politie de trekker inspecteerde, zagen ze dat die onder het steengruis zat”, aldus Robert.

De chauffeur van de camion was de eerste uren spoorloos. “Hij moest hier verderop in de Rivierstraat lossen en had zijn vrachtwagen nadien achtergelaten om te gaan slapen”, vertelt Robert. Rond 10 uur deze ochtend was hij samen met zijn werkgever ter plaatse. De man raakte wellicht de hoek van de bijbouw tijdens een manoeuvre. Hij zou van het ongeval niets gemerkt hebben. De politie is ondertussen met een onderzoek gestart. Aangezien de vrachtwagenbestuurder doorreed, riskeert hij vervolgd te worden voor ‘vluchtmisdrijf’ of ‘niet ter plaatse blijven’.

Gewonden vielen er gelukkig niet. Als bij wonder bleef ook de rest van de woning gespaard. Het ongeval kostte Robert en zijn vrouw wel een keuken, badkamer en een berging in de achterbouw van het huis. De brandweer had deze ochtend de handen met het stutten van de woning en het opruimen van het puin.