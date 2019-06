Voetganger in levensgevaar na aanrijding op zebrapad in Lochristi Jeffrey Dujardin

02 juni 2019

13u16

Aan Dorp-West in Lochristi, ter hoogte van de Schoolstraat, is zondagochtend om 10 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een voetganger werd aangereden op het zebrapad door een auto. De vrouw uit Lochristi werd opgeschept en belandde op de voorruit van de wagen. De klap moet enorm geweest zijn, de voorruit en het dak waren helemaal ingedeukt. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

