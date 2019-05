Vijfde leerjaar van De Sprankel is ‘Sierlijkste Klas van Lochristi’ Sam Ooghe

10u05 1 Lochristi Dit weekend werd er in het Sierteeltmuseum van Lochristi feestgevierd, én gestemd. Niet voor het parlement, wel voor de ‘Sierlijkste Klas van Lochristi’ - en die eer ging opnieuw naar het vijfde leerjaar van De Sprankel in Beervelde.

De gemeente wil elk kind uit Lochristi in zijn of haar lagere schoolcarrière minstens één keer ontvangen in het Lochristi Sierteeltmuseum (LoS). De leerlingen van het vijfde leerjaar van alle Lootse scholen nemen elk jaar de sierteelt onder de loep en worden in een mum van tijd echte specialisten. Elke klas komt daarna op de proppen met een klassikaal kunstwerk, en daarvoor kon dit weekend gestemd worden.

Winnaar na 354 stemmen was - net als vorig jaar - de vrije basisschool De Sprankel uit Beervelde. De wisselbeker blijft dus nog een jaartje staan. 5D van GBS Lochristi ging lopen met de juryprijs.