VIDEO. Vlaamse vlogger riskeert leven door Makro-toren te beklimmen: “Dit is het domste wat ik ooit gedaan heb” Jeffrey Dujardin

10 juni 2019

21u01 4 Lochristi Een Oost-Vlaamse Youtuber heeft een zeer gevaarlijke stunt uitgehaald. Hij beklom de Makro-zendtoren aan de winkel in Nazareth. Hij herhaalt meermaals in het filmpje hoe dom zijn stunt is en dat niemand zijn stunt mag nadoen. De politie van Schelde-Leie kan dit enkel beamen. “We hebben een proces-verbaal opgemaakt en doorgegeven aan het parket. Die zullen hun ouders op de hoogte brengen.”

Timon Verbeeck uit Lochristi heeft 1.500 volgers en is duidelijk bereid om daar zijn leven voor te riskeren. Bij zijn nieuwe Youtubereeks zoekt hij ‘confrontaties’ op met zijn angsten, deze confrontatie: hoogtevrees. De jongeman vond er niks beter op dan de Makro-toren te beklimmen, samen met een ‘professionele freerunner’.

Dat Timon zich bewust is van het gevaar, is duidelijk. “Sorry voor mijn onverantwoordelijk gedrag”, zegt hij in de video. “Dit is het domste wat ik ooit gedaan heb. Deze actie is geen impulsieve daad. We waren voldoende op de hoogte van de veiligheid van de constructie. Doe dit niet na.”

Na twee pogingen lukt het hen om de top te bereiken, een zeer gevaarlijke stunt waar de politiezone Schelde-Leie zeker niet mee kan lachen. “We hebben een proces-verbaal opgemaakt op basis van het filmpje”, zegt politiewoordvoerder Katie Lefever. “Het parket is verwittigd, er komt geen gerechtelijke vervolging. Maar zij zullen contact opnemen met hun ouders.