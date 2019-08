Verkeersveiligheid wordt verhoogd aan Bosdreef Jeffrey Dujardin

02 augustus 2019

In de Bosdreef in Lochristi wordt de verkeersveiligheid verhoogd rond de Vrije Basisschool Sint-Jozef. Er worden twee rijbaankussens geplaatst aan het zebrapad aan de school. Van 12 tot ten laatste 30 augustus zullen de werken doorgaan. De rijbaankussens worden in twee fases geplaatst. Het autoverkeer zal de werkzone beurtelings kunnen passeren. Doorgaand verkeer blijft dus altijd mogelijk. Ook de bussen van De Lijn zullen geen hinder ondervinden. In totaal zal dit project 11.843 euro kosten.