Verkeerscontroles op Antwerpsesteenweg: 1 chauffeur op 5 onder invloed achter stuur Sam Ooghe

24 juni 2019

09u58 1 Lochristi Bij alcoholcontroles in de Antwerpsesteenweg in Lochristi dit weekend, heeft de politie twintig procent van de gecontroleerde chauffeurs betrapt.

De PZ Puyenbroeck voerde in alle gemeenten verkeerscontroles uit dit weekend. Op de Antwerpsesteenweg in Lochristi werden 30 chauffeurs gecontroleerd, 6 daarvan hadden te veel gedronken. Dat is een chauffeur op vijf. Een bestuurder mocht meteen het rijbewijs afstaan. In de Denen in Lochristi betrapte de politie 3 chauffeurs die te diep in het glas gekeken hadden. Er werden ook 37 voertuigen geflitst.