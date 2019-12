Verkeersbord beklad: “Zeveneken” even “Nuleken” Cedric Matthys

22 december 2019

17u20 2 Lochristi Afgelopen woensdag zijn de zeven eiken van Zeveneken gekapt. De rooi kon op heel wat protest rekenen en zal ook op de gemeenteraad maandagavond voer voor discussie zijn.

In 2021 komen er nieuwe inlandse eiken, maar hier wou een vandaal niet op wachten. De persoon bekladde een verkeersbord op de kruising van Bastelare met de Beerveldsebaan, waardoor je daar nu even “Nuleken” in plaats van “Zeveneken” binnenrijdt.