Verdachte van autodiefstal gevat door nachtelijke patrouille Wouter Spillebeen

02 maart 2020

17u47 0 Lochristi Een 30-jarige man uit Kortrijk is afgelopen vrijdag gearresteerd in Lochristi op verdenking van een autodiefstal. Een politiepatrouille met een anoniem voertuig merkte de gestolen wagen op in de Smalle Heerweg.

Elke nacht patrouilleert in de politiezone Puyenbroeck een zogenaamd TAC-team van de politie. Dat team werkt specifiek op toezichten, ANPR en doet gerichte controles naar aanleiding van meldingen of verdachte omstandigheden. Het was dat gespecialiseerde team dat vrijdag rond 20 uur een verdacht voertuig aantrof in het verlengde van de Smalle Heerweg in Lochristi.

De Peugeot met Franse nummerplaat viel op omdat de wagen als gestolen geseind stond. De patrouille zocht in de omgeving van het voertuig naar de verdachte en kon die in de Drieselstraat in Oostakker onderscheppen. “Een 30-jarige man uit Kortrijk werd van zijn vrijheid beroofd door het parket Oost-Vlaanderen”, klinkt het bij de politie. Verschillende ploegen patrouilleerden nog de hele nacht verder, maar er werden geen andere verdachten aangetroffen. Het verdere onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen.