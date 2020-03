Vanaf vrijdag opnieuw tweerichtingsverkeer door centrum Zeveneken Cedric Matthys

16u34 0 Lochristi Van vrijdag 6 maart tot maandag 23 maart gaat de N70 opnieuw open voor alle verkeer. Dat laat de gemeente Lochristi weten. De signalisatie en de betonblokken worden donderdag weggehaald.

Door de veranderde verkeerssituatie zullen ook de bussen van De Lijn ook opnieuw even hun normale traject volgen. Vanaf maandag 23 maart -datum onder voorbehoud- wordt de N70 echter opnieuw afgesloten. Vanaf dan is er op de Gentse Steenweg (N70) vanuit Lokeren slechts eenrichtingverkeer mogelijk richting Lochristi tot aan de Drongenstraat. Vanaf de Drongenstraat is er dan nog steeds verkeer mogelijk in beide richtingen. Ook de Hoekstraat blijft bereikbaar. Via de website van de gemeente Lochristi blijf je op de hoogte van de laatste veranderingen.