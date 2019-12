Van “Zeveneken” naar “Geeneken”: iconische zeven eiken tegen de grond Cedric Matthys

18 december 2019

17u10 10 Lochristi Van “Geeneken” tot “Zeveneekjes”. De stamgasten van Café Center naast de kerk van Zeveneken hebben al heel wat nieuwe namen in petto voor hun dorp. De zeven eiken die het plein voor de kerk meer dan 90 jaar sierden, gingen vanaf 6 uur ‘s morgens een voor een tegen de vlakte.

“Eerlijk waar, ik ben blij dat de bomen gerooid worden”, zegt Emmanuel Lagage. De 74-jarige man woont al jaren in Zeveneken en kwam de werken woensdagochtend van dichtbij volgen. Hij leek niet rouwig om wat zich voor zijn ogen afspeelde: “Niemand kon nog onder de eiken parkeren. Er kwamen eikels naar beneden en er vielen takken af. De bomen zijn hier gepland toen iedereen nog met paard en kar reed. Intussen is er veel veranderd. De eiken pasten niet meer in het plaatje. Nu kunnen we op zijn minst de kerk opnieuw zien. Ook zullen er geen mensen meer uitglijden over al die bladeren in de herfst.”

Lagage staat met visie zeker niet alleen. Ook Geert Braem beseft dat de zeven eiken het dorp verdeelden. Als woordvoerder van vzw Durme, een lokale organisatie die strijdt voor natuurbehoud, vocht hij mee tegen de kap van de bomen. “Mocht er een referendum gehouden zijn dan zouden we het waarschijnlijk niet gewonnen hebben", zegt Braem gelaten. “Mensen beseffen blijkbaar niet dat we op een ecologische ramp afstevenen. De zeven eiken vingen heel wat CO2 op en gaven verkoeling tijdens hete zomers. Door de bomen was het maar liefst 2 graden koeler in het dorp van Zeveneken. Dat is nu allemaal tenietgedaan.” (lees verder onder de foto)

18.200 handtekeningen

Volgens de gemeente Lochristi was er geen andere optie dat het kappen van de bomen. Ook na een boomknuffelactie, procedures van advocaten en een online petitie met bijna 18.200 handtekeningen hield het bestuur voet bij stuk. “Eén boom was al ziek en tweede was er minder goed aan toe”, zegt schepen Jean-Pierre Raman (Open Vld). “Een paar bomen kappen en vervangen, leek ons te gek. Daarom beslisten we jaren geleden om ze alle zeven tegelijk te rooien. Toen de beslissing destijds viel, stemde de hele gemeenteraad unaniem voor. Maar net voor de gemeenteraadsverkiezingen ontstond een storm van protest.” (lees verder onder de foto)

De heraanleg van de N70, die momenteel volop aan de gang is, was volgens de schepen het geschikte moment voor de kap. Bij de werken wordt namelijk ook de riolering vervangen. Het afvalwater van bijna 2000 inwoners van Zeveneken, dat vandaag nog ongezuiverd in de natuur terechtkomt, wordt op de waterzuiveringsinstallatie van Lokeren aangesloten. “De kans bestond dat we bij de rioleringswerken wortels van de eiken zouden raken en die zijn erg broos”, zegt Raman. “We zouden dan met nog meer zieke bomen te kampen hebben. Daarom planten we na de werken nieuwe eiken aan. Dit zullen geen Amerikaanse eiken zijn zoals voorheen, maar een inheemse variant.” De gemeente mikt op het najaar van 2021 voor de aanplant van de nieuwe bomen.