Van zeven naar zes jaar cel: man krijgt in beroep mildere straf voor verkrachting dochter Cedric Matthys

26 mei 2020

12u42 2 Lochristi Eddy D.C., een 47-jarige man uit Lochristi, heeft in het Gentse hof van beroep zes jaar celstraf gekregen. De beklaagde verkrachtte zijn dochter jarenlang. Naast de straf moet D.C. zijn ex-vrouw ook 4000 euro schadevergoeding betalen.

Twee jaar lang. Tot drie keer week. Dat is de pijnlijke waarheid die in de rechtbank naar boven kwamen drijven. Tientallen keren vergreep Eddy D.C. zich aan zijn dochter. De 47-jarige man uit Lochristi beweerde dat het bij kussen en knuffelen bleef, maar die piste volgde het Gentse hof van beroep niet. De beklaagde kreeg dinsdagvoormiddag een celstraf van zes jaar opgelegd. Dat is een jaar minder is dan wat de man in eerste aanleg kreeg.

Nieuw bed

Naast de celstraf moet D.C. ook een schadevergoeding van 4.000 euro betalen aan zijn ex-vrouw. Hier was tijdens het proces één en ander om te doen. De ex-vrouw wou onder meer de kosten van een nieuw bed op de man verhalen. In het bed speelden zich gruwelijke taferelen af en de dame wenste hier niet langer aan herinnerd worden.

“Het nieuwe bed is aangekocht met de gemeenschappelijke rekening. D.C. heeft er dus al voor betaald”, haalde Jaak Haentjes, de advocaat van de beklaagde, tijdens de zitting aan. “Daarom heb we ook maar de helft van de prijs in de berekening opgenomen”, antwoordde Eva Van Moer, de advocaat van de moeder, fijntjes. Ze haalde nu haar slag thuis.