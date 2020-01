Uitbaters dierenwinkel riskeren celstraf voor fraude met houdbaarheidsdatums Wouter Spillebeen

21 januari 2020

14u26 2 Lochristi De uitbaters van een dierenwinkel in Lochristi riskeren celstraffen van acht maanden omdat ze al meermaals sjoemelden met de houdbaarheidsdatums van dierenvoeding. De zaakvoerder probeert volgens het Openbaar Ministerie de schuld af te schuiven op zijn werknemers.

Het voedselagentschap FAVV kreeg lucht van de fraude met houdbaarheidsdatums toen het klachten ontving van klanten. Ze voerden een controle uit in de winkel en vonden voeder voor honden en katten waarvan de labels met de houdbaarheidsdatum waren verwijderd. Een sticker met een latere datum werd er op geplakt. In sommige gevallen werd niet eens de moeite gedaan om de oude sticker te verwijderen.

“De zaakvoerder verwijst naar de regioverantwoordelijke als schuldige”, zegt het Openbaar Ministerie. “Die bekent dat ze het deed om de resultaten van de winkels te verbeteren en zo haar eigen commissie op te krikken. Maar het is totaal ongeloofwaardig dat de zaakvoerder van niets wist. In 2012 werden ook al valse datums vastgesteld op dierenvoeding en in 2014 kwam er ook een klacht binnen. Ook toen schoof de zaakvoerder de schuld af op zijn werknemers.”

De procureur vordert voor de winkel een boete van 16.000 euro. De zaakvoerder en de regioverantwoordelijke riskeren elk een boete van 8.000 euro en acht maanden celstraf. Ze kwamen niet opdagen om zich te verdedigen. Op 3 maart spreekt de rechter een vonnis uit.