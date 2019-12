Tweede kijkdag gepland voor kooplustigen station Beervelde Cedric Matthys

16 december 2019

18u26 2 Lochristi Het station van Beervelde staat te koop. Bieden bij de NMBS kan vanaf 180.000 euro. Kooplustigen die het pand graag eens bezoeken, kunnen er op dinsdag 7 januari terecht. Dan vindt de tweede kijkdag plaats.

“Onze eerste kijkdag op woensdag 4 december lokte een twintigtal geïnteresseerden naar Beervelde”, laat Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS, weten. “Het ging om mensen die er wilden gaan wonen of er een zaak wilden uitbaten. Of er intussen al geboden is op het pand, mogen we nog niet zeggen. Er kan geboden worden tot en met 31 januari. Dan pas geven we deze info vrij.” Het hele terrein heeft een grondoppervlakte van iets meer dan 800 m², waarvan 306,08 m² bebouwd is. In 1984 ging het station voorgoed dicht, maar sinds 2008 is Beervelde opnieuw een stopplaats op spoorlijn 59 van Antwerpen naar Gent.