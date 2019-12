Twee op vijf rijdt te snel tijdens controleactie in Hijftestraat Wouter Spillebeen

23 december 2019

18u25 2 Lochristi In de Hijftestraat in Lochristi hielden 40 procent van de chauffeurs zich niet aan de maximumsnelheid bij een controle afgelopen weekend.

De politie van zone Puyenbroeck organiseerde verschillende controleacties in de regio. De slechtste cijfers zijn voor de Hijftestraat. Daar reden 69 van de 172 chauffeurs aan een snelheid van meer dan 50 kilometer per uur voorbij de controlepost. De grootste overtreder reed 87 kilometer per uur. Een chauffeur uit Destelbergen bleek daarnaast onder invloed te zijn van verdovende middelen. Hij moest meteen zijn rijbewijs inleveren.

In de Assenedesteenweg in Zelzate hielden de meeste chauffeurs zich aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. 4,7 procent van de 469 bestuurders reed te snel. In de Eksaardedam in Moerbeke-Waas liep 5 procent van de 564 chauffeurs tegen de lamp. In Wachtebeke trof de politie dan weer een verdacht voertuig aan. Een van de drie inzittenden werd gearresteerd in het kader van een lopend onderzoek.