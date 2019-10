Tractor ramt leegstaande woning langs Dam in Zaffelare Jeroen Desmecht en Wouter Spillebeen

09 oktober 2019

13u02 0 Lochristi Een tractor met een aanhangwagen heeft woensdagmiddag een woning geramd langs de Dam in Zaffelare. Het gaat om een leegstaand huis, er vielen dan ook geen gewonden.

Het huisje staat in een bocht vlakbij de grens met Wachtebeke, op een steenworp afstand van het provinciaal domein Puyenbroeck. Een personenwagen zou de tractor hebben ingehaald, maar merkte daarbij een stilstaande vuilniswagen in de tegengestelde richting niet op. Hierop moest de tractorchauffeur fors remmen, waardoor zijn voertuig in schaar ging. Door het manoeuvre belandde de tracor tegen de gevel van de woning.

