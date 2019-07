Tineke Boel wint Alfons De Schepperprijs 2019 Sam Ooghe

09 juli 2019

17u52 0 Lochristi Tineke Boel van dansschool Arabesk heeft de Alfons De Schepperprijs 2019 gewonnen. Dat is de Lootse cultuurprijs van de dr. Jozef Goossenaertskring die elk jaar aan de vooravond van de Vlaamse feestdag uitgereikt wordt.

De officiële lauwering volgt woensdag in het LOS in Zaffelare. De organisatie gunt Boel de prijs omdat ze een onvermoeibare en culturele duizendpoot is. “Tineke Boel is al jaar en dag het Lootste trekpaard en onvermoeibare bezielster van dansschool Arabesk. Van jong tot minder jong kan terecht in de dansschool die ondertussen een stevige reputatie uitgebouwd heeft. Elke twee jaar wordt een indrukwekkend totaalspektakel ontwikkeld dat volle zalen vult. Helaas geen zalen in Lochristi, want geen enkele zaal in Lochristi kan dergelijk hoogstaand cultuurevenement ontvangen. En het ziet ernaar uit dat zelfs het nu in aanbouw zijnde Uyttenhovecomplex aan die nood niet tegemoet zal komen.”

“Maar dat belet Tineke Boel niet om al meer dan twee decennia te blijven werken aan creativiteit, aan kwaliteit, aan het ontwikkelen van ieders talent, aan samenhorigheid, aan samen werken, aan plezier beleven, aan grenzen verleggen”, aldus de Kring. “Cultuur van de hoogste plank. En dat twee keer in de week, voor meer dan honderd leden.”

Uitmuntende creativiteit

“Van een eveneens uitmuntende creativiteit getuigde haar choreografie van het succesvolle Ambrosianafestival. Tineke Boel blijft verbazen in haar onuitputtelijke talent om mensen te enthousiasmeren en aan te zetten om het beste in zichzelf naar boven te halen.”

“Eenzelfde inzet toont Tineke Boel ook in Crea-ateliers die ze begeleidt of de danslessen die ze verzorgt tijdens de sportkampen. De toekenning van de trofee voor sportverdienste in 2016 was dan ook helemaal terecht. Dansen mag dan wel een sporttak zijn, het is eigenlijk zoveel meer. Dans is ook kunst, het kan de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie zijn, of daarentegen de groepsexpressie van een groepsemotie. Dans is evenzeer een unieke exponent van cultuurbeleving. Klassiek ballet, jazz-dance, hiphop, pointes: allemaal parels aan dezelfde kroon.”

“Daarnaast vindt Tineke Boel nog tijd om te grimeren, te ontwerpen, te tekenen, te knutselen en naait ze bovendien de kostuums voor de voorstellingen van Arabesk. Een culturele duizendpoot en terechte laureate van de Alfons De Schepperprijs 2019.”