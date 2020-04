Tiental extra crematies per dag in crematorium Lochristi: “Vergelijkbaar met drukke winterperiode” Cedric Matthys

20 april 2020

16u44 0 Lochristi In het crematorium van Lochristi worden dagelijks een tiental overleden extra gecremeerd tegenover vergelijkbare periodes. Dat laat directeur Hans Masuy weten. “We kunnen de toename perfect aan.”

“Een drukke winterperiode.” Daarmee vergelijkt Hans Masuy de coronacrisis. Als directeur van de intercommunale Westlede beheert hij de crematoria van Sint-Niklaas, Aalst en Lochristi. “Normaal gezien zien we in deze periode een daling van het aantal crematies”, zegt Masuy. “De klassieke wintergriep ligt dan achter ons. Nu zien we echter een stijging. In de drie sites samen voeren we nu een 70-tal crematies uit, waar dat er normaal een 55-tal zijn. Specifiek voor Lochristi, ons grootste crematorium, gingen we van 25 à 35 crematies naar 30 à 40 crematies per dag.”

Tweeploegensysteem

Masuy zegt de toename nog perfect aan te kennen. Onder het personeel zijn er amper zieken. Wel is het tweeploegensysteem in voege. “We werken gewoonlijk van acht uur ‘s morgens tot vier uur in de namiddag. In drukke winterperiodes beginnen we echter wat vroeger of stoppen we wat later. Dan zijn er twee ploegen die elkaar grotendeels overlappen. Dat systeem heb we nu ook opgestart.”

Het crematorium kijkt er verder ook nauw op toe dat het personeel zich voldoende beschermd. “Wettelijk gezien is extra bescherming niet nodig van zodra de kist volledig is afgesloten", vertelt Masuy. “Toch dragen onze mensen handschoenen en mondmaskers. Op die manier dragen we ons steentje bij om de curve verder af te vlakken.”