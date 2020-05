Ten laatste vrijdag krijgt elke Lochristinaar herbruikbaar mondmasker in huis Cedric Matthys

25 mei 2020

16u47 0 Lochristi Elke Lochristinaar krijgt ten laatste tegen vrijdag een herbruikbaar mondmasker in de bus. Dat liet burgemeester Yves Deswaene (Open VLD) weten. Samen met dertig medewerkers van de gemeente vulde hij maandag de omslagen waarin de maskers verdeeld zullen worden.

De gemeente Lochristi gaat in totaal 22.491 maskers uitdelen. De stoffen maskers zijn wasbaar op zestig graden. Ze zitten in een enveloppe met een begeleidende tekst. Hierin staat hoe je de maskers moet gebruiken. Voor de bedeling rekent de gemeente niet enkel op de eigen medewerkers. Ook heel wat vrijwilligers helpen een handje. “Verschillende verenigingen namen de afgelopen weken contact met ons op", zegt burgemeester Yves Deswaene. “Ze boden spontaan hun hulp aan, waar ik uiteraard erg blij om ben. We hebben hen nu aangesproken en deze week gaan we met z’n allen bussen. Elke Lochristinaar krijgt zijn of haar eigen masker.”