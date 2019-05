Superfan Luc reist af naar Champions League-finale van ‘zijn’ Tottenham: “Zaffelare of Londen: we zijn allemaal deel van de club” Sam Ooghe Birger Vandael

31 mei 2019

31 mei 2019 Na jaren vol ups en downs, mag superfan Luc Baert (57) uit Zaffelare dit weekend de match van zijn leven bijwonen: de Champions League-finale, tussen Liverpool en 'zijn' Tottenham. Luc is al veertig jaar fan, pendelde ontelbare keren naar Londen, en stampte vanuit Zaffelare eigenhandig een supportersclub uit de grond. "Zaterdag stressen? Neen: genieten!"

De finale van de Champions League: dat is glitter en glamour, een perfecte grasmat, foutloos topvoetbal. Onbevattelijk eigenlijk, voor de normale voetbalfan. ‘Echt’ supporter zijn van zo’n club, zoals van de club van je stad: zoiets bestaat toch niet op zo’n niveau?

Alvast één man is het daarmee grondig oneens. Luc Baert uit Zaffelare, 57 lentes jong, is al zijn hele leven lang fanatiek supporter van Tottenham Hotspur, een van de topclubs uit Londen. “Een topclub: inderdaad. Maar we komen van ver", zegt Luc. ‘We’, natuurlijk, want hij hoort bij Tottenham. “De Champions League-finale van zaterdag wordt het absolute hoogtepunt. Er zijn jaren geweest waarin we slecht speelden, waarin er eigenlijk geen ploeg stond. We speelden jarenlang in de grijze middenmoot. Dit is dus heel speciaal, ja.”

Van Zaffelare tot Eupen

Hoe wordt een jongeman in de jaren tachtig fan van een club uit Londen? “Ik zag ze voetballen op televisie", herinnert Luc zich. “In 1980 was dat. De spelers speelden niet zoals de andere teams in Engeland: geen kick and rush, maar verzorgd spel langs de grond. Dat sprak me aan, en ik ben blijven kijken. Het is nooit meer veranderd.”

In 1986 begon Luc naar Londen te reizen om partijen mee te maken. “Onderweg naar de matchen leerde ik nog andere Belgen kennen: uit Lier, Heist-Op-Den-Berg, noem maar op. We hadden allemaal dezelfde passie: Tottenham. Na een tijdje begonnen we samen af te spreken, en zo is de supportersclub ontstaan”, legt Luc uit. “Sinds 1995 ben ik er onafgebroken de voorzitter van de club. Bijna 25 jaar dus. We hebben leden uit heel Vlaanderen, maar zelfs tot in Eupen zijn er fans die vaak mee reizen. Maar de bus vertrekt altijd uit Zaffelare”, lacht Luc.

Ik maakte bij Tottenham vrienden voor het leven Luc Baert

“Wat ons verbindt? We zijn allemaal deel van de club. Tottenham is ondanks de recente successen en het nieuwe stadion, een volksclub gebleven. En ik maakte in Londen vrienden voor het leven. Bij mijn eerste matchen al, raakte ik aan de praat mensen die ik nog steeds goed ken. Enkele Engelsmannen komen naar België voor het steakfestijn voor onze supportersclub, en wij gaan naar de begrafenissen van hun naasten. Dat zijn vriendschappen voor het leven.”

Niet stressen, wel genieten

En de climax, die moet zaterdag volgen, tijdens de belangrijkste match van het jaar - en misschien wel uit de geschiedenis van Tottenham. “Stressen? Neen, ik ga heel goed genieten", zegt Luc, die met acht andere leden de finale in Madrid zal bijwonen. “Ik steek heel veel tijd in de supportersclub. Dit wordt de kers op de taart.”