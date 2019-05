Stemcomputers pas na uur opgestart: lang aanschuiven in Gemeentelijke Basisschool Lochristi Sam Ooghe

10u50 0 Lochristi Lochristi stemt vandaag voor het eerst elektronisch, maar dat verloopt niet overal zonder slag of stoot. In de Gemeentelijke Basisschool in de Schoolstraat is het door problemen met stemcomputers tot een uur aanschuiven om te stemmen.

In stembureau 4 in het schooltje raakten de stemcomputers niet goed opgestart. Pas rond 9 uur, één uur na de opening van de stemming dus, kon er in alle stembureaus vlot gestemd worden. Ondertussen waren de rijen wel al aangedikt, waardoor een wachttijd van een uur de regel werd. Al maakten heel wat mensen ook rechtsomkeer om later terug te keren - stemmen kan nog tot 16 uur. Ondertussen verloopt het stemmen zonder problemen in Lochristi.