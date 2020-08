Station Beervelde dan toch niet verkocht: “Wie het gebouw kocht, kon binnen enkele jaren opnieuw onteigend worden” Cedric Matthys

17u03 3 Lochristi Het station van Beervelde is dan toch niet verkocht. Verschillende geïnteresseerden dienden zich aan, maar kwamen snel op hun passen terug. Op termijn wil spoorwegbeheerder Infrabel een derde spoor trekken tussen Gent en Antwerpen, waardoor het gebouw tegen de vlakte zou gaan. “ Dat was volgens ons toch cruciale informatie die we moesten meegeven”, laat schepen voor Omgeving Sandro Di Nunzio (Open Vld) weten.

De NMBS en Infrabel. Voor een gewone sterveling lijkt de opdeling tussen de twee staatsbedrijven misschien weinig relevant, maar in Beervelde wordt duidelijk hoe vreemd het soms kan lopen. Begin november vorig jaar maakte de NMBS bekend dat ze het station in de deelgemeente van Lochristi graag van de hand wilde doen. Geïnteresseerden kwamen langs, maar zodra de potentiële kopers naar de dienst Ruimtelijke Ordening van Lochristi belden liep het mis.

“Spoorwegbeheerder Infrabel wil op termijn een derde spoor trekken tussen Gent en Antwerpen", legt schepen voor Omgeving Sandro Di Nunzio (Open Vld) uit. “Die lijn, vooral bedoeld voor vrachtverkeer tussen de twee steden, komt pal op het station te liggen. Wie het gebouw nu zou kopen, zou daardoor binnen enkele jaren al opnieuw onteigend kunnen worden. Dat was volgens ons toch cruciale informatie die we moesten meegeven.”

Getouwtrek

De NMBS vroeg 180.000 euro voor het gebouw. Normaal gezien kon er geboden worden tot en met 31 januari, maar die termijn werd later verlengd. Inmiddels bleek dat ook nu geen koper gevonden is. Spoorwegbeheerder Infrabel wil het gebouw voorlopig nog niet kopen omdat de plannen voor de nieuwe lijn nog niet concreet genoeg zijn. Toch blijft door het getouwtrek tussen beide staatsbedrijven het station -dat als sinds 1984 leeg staat- verder verloederen. “Wij moeten de rekening van de NMBS niet maken”, vult Di Nunzio aan, “al zijn we als gemeente uiteraard vragende partij om er iets mee doen. Mits enkele investeringen zou ondernemers het pand misschien tijdelijk kunnen invullen.”