Spoorwegovergang hersteld: doorgaand verkeer mogelijk en treinen weer over twee sporen Didier Verbaere

22 september 2019

18u31 0 Lochristi Het beschadigde spoor aan de spoorwegovergang op de lijn tussen Gent Dampoort en Lokeren zal vanavond nog hersteld worden. Maandagochtend kan het treinverkeer er opnieuw over twee sporen en is er doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk tussen Lochristi en Beervelde.

Ter hoogte van de spooroverweg op de Beerveldsebaan in Beervelde kantelde zaterdagnamiddag een aanhangwagen van een tractor. Die belandde op de sporen en vernielde ongeveer anderhalve meter spoor. Het treinverkeer tussen Gent-Dampoort en Lokeren moest er alternerend over één spoor. Spoorwegbeheerder Infrabel stuurde meteen de grote middelen en personeel ter plaatse om de schade te herstellen.

“Ondanks de aanzienlijke schade verlopen de werken vlot en zal alles zondagavond hersteld zijn. Onze ploegen hebben een hele nacht doorgewerkt”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Er werd ongeveer twee meter spoorstaaf hersteld en ook het wegdek werd gerepareerd. “Niet evident want op de overweg liggen de sporen in speciale betonblokken en die eruit slijpen is een vrij arbeidsintensief werk. Maar het treinverkeer zal maandagochtend opnieuw over twee sporen kunnen”, besluit Baeken.