Speelgoed uitlenen zoals boeken in de bib? Groen-sp.a wil speelotheek in Lochristi Sam Ooghe

05 juni 2019

09u45 0 Lochristi Groen-sp.a heeft aan het gemeentebestuur de oprichting van een speelotheek gevraagd in Lochristi. Dat is een uitleendienst voor speelgoed waar kinderen gratis kunnen spelen, maar volgens de linkse fractie ook een platform voor sociaal contact.

Het was raadslid Anne-Marie Vanhee die het voorstel tijdens de gemeenteraad op tafel legde. “Speelotheken zijn van groot belang voor de maatschappij”, legde ze uit. “Ze helpen mee aan het verkleinen van kansarmoede op vlak van ontwikkeling via speelgoed, en dragen bij aan het sociaal contact onder de leden. Een speelotheek bevat een gezellige zit- en speelhoek waar men educatief spelmateriaal kan uitproberen en waar ouders en opvoeders elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.”

Groen-sp.a stelt dat zo'n speelotheek geïntegreerd kan worden in een bibliotheek, maar denkt ook aan een plekje in het WZC Sint-Pieter. “Dan kan de speelotheek ook fungeren als een ontmoetingsplaats tussen ouderen en kinderen”, aldus Vanhee. “De senioren krijgen dan regelmatig bezoek van hun piepjonge buren. Die contactmomenten verrijken het leven van jong en oud.”

Het schepencollege zal het voorstel overwegen. Praktisch zouden er enkele obstakels zijn voor een speelotheek in de bib, maar mogelijk wordt de speelotheek in Sint-Pieter wel opgenomen in het meerjarenplan. De gemeentelijke diensten lichten het plan door.