Snookerhal Pomerans investeert in nieuwe verwarmde competitietafels Jeffrey Dujardin

30 augustus 2019

11u40 0 Lochristi De enige snookerclub met verwarmde competitietafels in België, die vind je in Lochristi. Sinds de opening van de snookerclub Pomerans vijf jaar geleden is het aantal spelers er sterk gegroeid, dus het was tijd voor een investering in nieuwe top wedstrijdtafels.

“We zijn gestart met vier ploegen, nu zitten we al aan twaalf ploegen. Onze club wordt enkel groter en groter. Dus het was hoog tijd voor extra tafels en ruimte”, zegt Kristel Remue, de clubvoorzitster. “Het was een grote investering, er werden drie nieuwe tafels bijgeplaatst en de ruimte werd volledig gerenoveerd. In de toekomst zullen we ook een glazen scherm rond de tafels zetten. Zo kunnen de spelers in alle rust spelen.” De toekomst ziet er dan ook zeer positief uit voor de club. “We hebben een vijftigtal wedstrijdspelers. Er zal hier een nationaal tornooi plaatsvinden, ook de eerste dag van het provinciaal kampioenschap zal hier doorgaan. Het blijft groeien.”