Lochristi

De uitbaters van snookerhal De Pomerans in Lochristi meten de schade op nadat het water woensdag minstens tien centimeter hoog stond in de zaal . Uit metingen blijkt dat de vochtigheidsgraad binnen nog steeds veel te hoog is. “De onderste lagen van het tapijt zijn nog doorweekt, dus die moeten eruit”, zegt Kristel Remue.