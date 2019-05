Snelheidsduivel raast met 135 per uur door Dorp-Oost Sam Ooghe

27 mei 2019

15u57 8 Lochristi De politie van zone Puyenbroeck heeft een bestuurder geflitst die met liefst 135 kilometer per uur door Dorp-Oost in Lochristi raasde.

Voor alle duidelijkheid: Dorp-Oost is een bebouwde kom, en de bestuurder reed dus met 85 per uur te snel. De bestuurder mag zich verwachten aan een uitnodiging voor de zitting van de politierechtbank in Gent.

In totaal controleerde de politie 166 voertuigen in Dorp-Oost. Daarvan reden er 42 te snel - meer dan een kwart dus. “Er werden twee rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken, en er werd een voertuig geïmmobiliseerd”, laat de politie weten. “Daarnaast werden processen-verbaal opgesteld voor diverse inbreuken: niet-verzekerde voertuigen, rijden zonder geldige rijbewijs, niet-gekeurde voertuigen, drugs in het verkeer enzovoort.”

Op de Antwerpsesteenweg en Dorp-Oost werd ook gecontroleerd op alcohol in het verkeer. Twee van de zeventien gecontroleerde bestuurders hadden te veel gedronken.