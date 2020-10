Sint-Lucas opent medisch centrum in Lochristi: “Patiënten een rit naar Gent besparen” Sabine Van Damme

12 oktober 2020

12u55 2 Lochristi Het AZ Sint-Lucas bouwt niet alleen op de eigen campus, ook in Lochristi heeft het een gloednieuw gebouw neergezet. Daar opent vandaag een medisch centrum waar 19 verschillende artsen van het ziekenhuis consultaties zullen houden.

Het is niet het eerste medisch centrum van het ziekenhuis. Sint-Lucas heeft ook al satellieten in Zelzate en Aalter. Maar omdat het opviel dat heel wat patiënten uit de ruime omgeving van Lochristi afkomstig zijn, is nu ook daar een apart medisch centrum geopend. Dat ligt in de Slagmanstraat, naast bakkerij Aernoudt. Het medisch centrum is een modern gebouw, verspreid over gelijkvloers en twee verdiepingen. Negentien artsen van twaalf verschillende specialismen houden er voortaan consultaties. Zo besparen ze hun patiënten een rit naar Gent centrum.

Volgende specialismen kunnen geconsulteerd worden op de nieuwe locatie: endocrinologie, gynaecologie, algemene heelkunde, thoracale en vasculaire heelkunde, longziekten, maag-darm- en leverziekten, neus-keel- en oorziekten, nierziekten, orthopedie, pijnkliniek, reumatologie en urologie. Een afspraak maken kan (en moet) via het nummer 09/224 62 62.