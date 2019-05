Sint-Elooischool krijgt 15.000 euro voor avontuurlijke speelplaats Sam Ooghe

24 mei 2019

14u42 0 Lochristi De Sint-Elooischool in Zeveneken krijgt een Vlaamse subsidie van 15.000 euro om de speelplaats avontuurlijker en beweegvriendelijker te maken.

Dat maakten ministers Hilde Crevits, Philippe Muyters en Sven Gatz bekend. In totaal investeert de regering 1,728 miljoen euro in 114 projecten over heel Vlaanderen. De bedoeling? Speelplaatsen ‘beweegvriendelijker’ en avontuurlijker maken, zodat kinderen aangezet worden om te ravotten en te sporten. Anders dan telkens die ‘gewone’, betonnen speelplaats dus.

“Onderwijs en bewegen gaan hand in hand”, legt minister van Onderwijs Hilde Crevits uit. “De voorbije jaren hebben we al heel wat initiatieven genomen om kinderen meer te laten bewegen op school, want wie fitter is, is ook gezonder en meer geconcentreerd. Daarom is het ook belangrijk om onze speelplaatsen goed in te richten zodat onze jongeren kunnen ravotten en spelen.”

Geen half werk

De Sint-Elooischool in Zaffelare krijgt de maximumsubsidie van 15.000 euro. “We waren natuurlijk in de wolken door dat nieuws", klinkt het opgetogen bij directrice Wendy. “We waren ervoor al een project gestart om de speelplaats beweegvriendelijker te maken. We hebben een mooi, groen terrein. Maar daar wordt vooral op gevoetbald, er gebeurt weinig anders. Nu komen er speelbergen rond, houten trapjes, boomstammetjes, enzovoort. Een deel waar de kinderen kampen kunnen bouwen, een looppiste, klimbomen... Plekken waar de kinderen kunnen ‘chillen’, maar ook zones en parcours waar ze gestimuleerd worden om meer te bewegen.”

“We willen geen half werk doen”, gaat de directrice verder. “We gaan naast die 15.000 euro ook extra budget aanwenden. We verkochten al chocolade, volgend jaar zullen het kruiden zijn.” Ambitie dus, in de Sint-Elooischool. “En nu mogen de werken zo snel mogelijk starten”, klinkt het. De opvolging gebeurt samen met het oudercomité.