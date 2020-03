Sierteeltsector lanceert eigen verkoopplatform: “Bloemen gratis weggeven aan ziekenhuizen is een mooi gebaar, maar je betaalt er geen facturen mee” Cedric Matthys

31 maart 2020

Lochristinaren Luc De Bruyne en Frank De Mol hebben samen met enkele collega-siertelers het platform www.terrasplant.be gelanceerd. Via de site kan je planten en bloemen kopen die duurzaam gekweekt zijn. Een broodnodig initiatief want de sector kijkt door de coronacrisis aan tegen een verlies van bijna 135 miljoen euro.

De Lootse sierteeltsector kreunt onder de coronacrisis. Niet enkel de binnenlandse verkoop, maar ook de export is zo goed als volledig stilgevallen. Net op een moment dat normaal gezien het piekseizoen begint -met Pasen, Moederdag en heel wat communiefeesten in het verschiet- zijn zo goed als alle verkooppunten gesloten. “De telers krijgen hun bloemen niet meer aan de straatstenen kwijt”, zegt Luc De Bruyne. De Lochristinaar had tot 2006 zijn eigen bedrijf maar dat ging over de kop. Hij bleef echter nauw verbonden met de sector en staat sinds eind vorig jaar mee aan het hoofd van The Green Community. Deze coöperatie van 13 lokale kwekers wil de sector verduurzamen, zowel financieel als ecologisch. “Bloemen en planten moeten opnieuw naar waarde worden geschat. We mogen niet toestaan dat telers hun product noodgedwongen aan dumpingprijzen moeten verkopen.”

Stunts

The Green Community heeft grootste plannen. De coöperatieve gaat normaal gezien pas dit najaar volledig van start. Toch kan De Bruyne als ondernemer deze crisis moeilijk zomaar laten gebeuren. “Ik zag dat sommige telers hun bloemen en planten gratis weggaven aan de helden van woonzorgcentra en ziekenhuizen”, zegt hij. “Een mooi signaal, maar daar worden de lokale kwekers uiteraard niet beter van. Op deze stunts na, kwam niemand met een plan op korte termijn. Daarom zijn wij gestart met www.terrasplant.be. We gaan er de sector niet mee reden, we doen toch iets.”

Onverwacht succes

Alle siertelers uit Vlaanderen en Brussel kunnen via www.terrasplant.be hun producten verkopen. De consument weet dat hij een duurzaam gekweekte bloem of plant in huis haalt en de teler wordt correct betaald. Voor een bestelling onder de 50 euro betaal je een leverkost van 12,50 euro. Boven de 50 euro is de levering gratis. “Sinds we vorige week met het initiatief startten”, licht De Bruyne toe, “lopen de bestellingen als een trein. We hebben inmiddels al honderden klanten. Een onverwacht succes.”