Shuttlebus tussen Zeveneken en Lochristi gaat vaker rijden: “Zo kan iedereen inkopen doen op de markt” Cedric Matthys

13 februari 2020

15u13 0 Lochristi De shuttelbus tussen Zeveneken en het dorp van Lochristi gaat vaker rijden. Dat liet het gemeentebestuur van Lochristi weten. Door grootschalige werken aan de N70 ontwijkt de Lijn Zeveneken-dorp. Daarom legde de gemeente Lochristi op eigen kosten een busverbinding met Lochristi aan.

“Op vraag van de burgers breiden we het rittenschema uit”, zegt burgemeester Yves Deswaene (Open VLD). “Tot voor kort reed de bus acht keer per dag uit. Vier keer in de voor- en vier keer in de namiddag. Hier komen nu op dinsdag vier ritten bij, aangezien het dan markt is in Lochristi. Verder voorzien we ook twee extra ritten op woensdagmiddag voor de schoolgaande jeugd.” De busverbinding kost 34.633 euro - btw exclusief - per zes maanden. Voor de bijkomende ritten betaalt de gemeente 85 euro voor per dinsdag en 55 euro per woensdag.