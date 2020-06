Schooldirecteur Paul De Wilde krijgt duif mét stamboom als afscheidscadeau na rijkgevulde carrière Cedric Matthys

30 juni 2020

19u54 2

Lochristi De Sprankel, de vrije basisschool in Beervelde, heeft dinsdag afscheid genomen van directeur Paul De Wilde (60). Na een carrière van 41 jaar gaat de man op pensioen. Over een geschikt cadeau moesten zijn collega's niet lang nadenken: een duif mét een stamboom.

Dansjes, handgeklap en een massa ballonnen. Drie maanden geleden, toen de corona-epidemie volop woedde, had Paul De Wilde (60) nooit van dit afscheid durven te dromen. Sinds 2004 was de Lochristinaar aan de slag in vrije basisschool De Sprankel in Beervelde. Samen met de afdeling in Hijfte had De Wilde 230 leerlingen onder zijn vleugels.

“Als directeur van een dorpsschool sta je dicht bij de kinderen en het personeel", zegt De Wilde. Ik maakte er een erezaak van om elke leerling bij zijn naam te kunnen aanspreken. Zoiets is in een grote stadsschool onmogelijk. Ik ben erg dankbaar voor de jaren dat ik hier directeur mocht zijn. Destijds rolde ik wat per abuis in de job. Ik was hier ICT-coördinator op de school en toen de functie vrij kwam, trok iedereen aan mijn mouw om te solliciteren. Voor ik het wist, was ik aangenomen en plots was ik directeur. Ik heb de job altijd graag gedaan, maar moet eerlijk bekennen dat de administratieve rompslomp de laatste jaren zwaar woog. De kinderen ga ik enorm missen, het papierwerk niet.”

Duif mét stamboom

Over wat de directeur met alle vrijgekomen tijd zal doen, hoeft De Wilde niet lang na te denken. “Mijn kinderen belden me al of ik volgende week op de kleinkinderen kan passen. Iets zegt me dat mijn agenda sneller vol zal zitten dan ik denk, al hoop ik wel vaker met mijn duiven bezig te zijn. Ik ben een fervente duivenliefhebber.”

Dat laatste wisten de leerkrachten van de school maar al te goed. Ze zamelden geld in en kochten De Wilde een duif mét een stamboom. “Paul was erg tevreden met het geschenk”, liet Sophie Pattyn, leerkracht van het vijfde leerjaar, achteraf weten. “Hij besliste om de vogel ‘Sprankeltje’ te noemen. Telkens hij in zijn duivenhok rondloopt, zal hij zo aan ons denken. Wie weet wint hij er wel prijzen mee.”