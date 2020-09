Robby Buyens (SK Lochristi) na bekeruitschakeling: “Heist speelde twee versnellingen hoger”

Xavier De Naeyer

20 september 2020

20u06 0 Lochristi Een 4-0-nederlaag bij KSK Heist maakte een einde aan de knappe bekercampagne van SK Lochristi (derde nationale). Het team van Robby Buyens kan zich nu concentreren op de competitiestart, woensdagavond tegen KSV Oostkamp.

Op de kwalificatie via strafschoppen tegen Latem na overleefde SK Lochristi zonder al te veel moeite drie rondes in de Croky Cup. De verplaatsing naar eerstenationaler Heist bleek al snel een ander paar mouwen. “Heist begon sterk en liep al snel 2-0 uit”, aldus coach Robby Buyens. “Het klasseverschil was meteen vrij duidelijk. Wij probeerden ons voetbal te brengen en kregen daar complimenten voor, maar Heist speelde twee versnellingen hoger. Tegen hun overwinning was niets in te brengen en dat is zeker geen schande. Het uitvallen van Dominique De Waele in de opwarming was een grotere domper. De echo toonde een scheur in de schouder die wellicht operatief moet behandeld worden. Daarna zal hij wellicht enkele maanden out zijn. Domi was één van onze spelers in vorm. Zowel voor hem als voor ons is deze blessure een aderlating.”

Zware week

Door de clash met Heist werd de competitiestart tegen KSV Oostkamp verplaatst naar woensdagavond. De accommodatie aan de Bosdreef bleek niet geschikt voor avondvoetbal en de club bereikte een akkoord met RC Gent om hun terrein te gebruiken. “Dat wordt een moeilijke opdracht, want we kennen een zware week met drie wedstrijden. Precies daarom lasten we zondag nog een extra recuperatietraining in. Oostkamp werd vorig seizoen met de vingers in de neus kampioen in de West-Vlaamse eerste provinciale en heeft voorin twee hele goede spitsen lopen. Onze bedoeling is om dit seizoen iets dwingender te voetballen en het spel te maken, wat dikwijls het moeilijkste is. We weten dat de rest van de reeks Lochristi anders bekijkt dan vorig seizoen, want nu weet iedereen welk vlees wij in de kuip hebben. We gaan uit van eigen sterkte en hebben vertrouwen na onze bekercampagne. Hamme lijkt mij de titelkandidaat te zijn. Onze vereiste is goed voetbal brengen en in de subtop te eindigen. We zijn gewapend om er een mooi seizoen van te maken.”