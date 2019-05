Radicaal-rechts wint ook in Lochristi, Open Vld van burgemeester Deswaene beperkt de schade De resultaten in Lochristi onder de loep Sam Ooghe

27 mei 2019

09u30 2 Lochristi De verkiezingsuitslag in Lochristi volgt in grote lijnen die van de rest van Vlaanderen. Al verliest het Open Vld van burgemeester Yves Deswaene wel heel wat minder dan N-VA, waardoor de partij in Lochristi voor de Kamer opnieuw de grootste is.

Van 4,7 naar 18 procent: ook in Lochristi is Vlaams Belang op 26 mei doorgebroken. Radicaal-rechts overtuigde bijna een Lochristinaar op de vijf, zowel voor de Kamer als voor het Vlaams parlement. Ook de andere tendensen lopen gelijk met die uit Vlaanderen: alle regeringspartijen én sp.a verliezen procenten, en de groene golf blijft uit. Netto gaat links er minimaal op vooruit, maar de stemmen stromen vooral naar PVDA.

Opvallend is wel dat Open Vld de schade relatief beperkt. Daardoor staan de liberalen in Lochristi met 25,3 procent op één voor de Kamer. Voor het Vlaams parlement blijft N-VA nipt de grootste. Hoe dan ook werd Vlaams Belang in Lochristi niet de tweede grootste partij.

Ase Van de Vijver scoort sterk

De voorkeursstemmen dan. Alexander De Croo (Open Vld) kreeg in Lochristi veruit het meeste stemmen voor de Kamer, met 1.812. Anneleen van Bossuyt (N-VA) volgt met 842 stemmen. Lochristinaar Daniël De Knijf (Vlaams Belang) haalde vanop de lijst van opvolgers toch 163 voorkeursstemmen. Enkel lijsttrekker Barbara Pas doet beter.

Voor Vlaanderen vallen de mooie scores op van christendemocraat Ase Van de Vijver (765) en liberaal Janine Stadeus (748) op. De jonge Van de Vijver, die in januari de gemeenteraad binnenkwam, haalt met haar score zelfs het grootste aantal stemmen van geheel Lochristi - net boven partijgenote Joke Schauvliege (750). De Vlaamse lijst van CD&V scoort in Lochristi ook 1,7 procentpunt beter dan de Kamerlijst. De Lootste Nancy Haes, ten slotte, haalde 122 stemmen op de lijst van Vlaams Belang.