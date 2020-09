Quincy Rombaut ziet Lochristi ex-club uit beker knikkeren: “Maakten het onszelf moeilijk tegen Latem”

Xavier De Naeyer

07 september 2020

16u05 0 Lochristi Derdenationaler SK Lochristi schakelde eersteprovincialer FC Latem niet zonder moeite uit in de tweede ronde van de Croky Cup. Sportief verantwoordelijke Quincy Rombaut zag hoe zijn ex-club na een 0-0-gelijkspel pas in de strafschoppenreeks onderuit ging.

Een speling van het lot koppelde de twee recentste clubs van Quincy Rombaut in de tweede ronde van de Croky Cup aan elkaar. Een jaar nadat de ex-middenvelder de spelersgroep van SKLO voor die van FC Latem verruilde, maakte Rombaut afgelopen zomer de omgekeerde beweging om als sportief verantwoordelijke bij de Begoniaploeg aan de slag te gaan.

Lessen trekken

Eersteprovincialer Latem hield de nummer zeven uit derde nationale van vorig seizoen op 0-0, maar Lochristi trok in de strafschoppenreeks met 4-5 alsnog aan het langste eind. “Wat is de kans dat die meteen tegenover mekaar staan in de Croky Cup”, lacht Rombaut. “Het werd voor de neutrale toeschouwer een leuke wedstrijd. Latem stond goed georganiseerd en wij lieten de kleine mogelijkheden die we kregen liggen, vooral in de eerste helft. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt en moeten daar lessen uit trekken. We moeten klinischer zijn in de zone van de waarheid. Anderzijds is dat zeker ook de verdienste van Latem, dat een goed plan had en klaar lijkt om aan het seizoen te beginnen. Op Lauwe lieten ze mij twee weken geleden al een goede indruk. Zij hebben mij vorig jaar een mooi einde aan mijn carrière gegeven en ik wens hen in eerste provinciale zeker en vast het beste toe.”

Logistieke uitdaging

Door de kwalificatie verzekerde SKLO zich van een nieuwe match met inzet, al zouden de volgende rondes voor organisatorische problemen kunnen zorgen. Vanuit de Voetbalbond werd beslist dat de beker voorrang krijgt op de competitie. “Bij winst wordt de eerste speeldag van de competitie, thuis tegen Oostkamp, verplaatst naar woensdagavond, zodat we zondag opnieuw in de Croky Cup kunnen aantreden. Logistiek staan we dan voor een stevige uitdaging, maar toch vinden we de beker interessanter dan een oefenwedstrijd. We hadden het liever dichter in de buurt gezien, want nu moeten we tweehonderd kilometer rijden richting Oppagne. We zullen proberen om er een kleine teambuilding van te maken en op het terrein voor de overwinning te gaan. We gaan echter niet naar de Ardennen voor een plezierreisje. Het is niet de bedoeling om na een lange dag met een slecht gevoel terug te keren. Als we daar kunnen bevestigen, mogen we stellen dat we klaar zijn voor de competitiestart. De uitslag en het spel tegen Latem waren minder, maar de voorbereiding was tot dusver goed en bij momenten zelfs erg goed.”