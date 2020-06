Politie slaat 41 transmigranten in de boeien bij grootschalige actie Cedric Matthys

24 juni 2020

14u54 0 Beervelde/Kalken/Kwatrecht In de nacht van dinsdag op woensdag zijn bij een grootschalige actie in Lochristi en Wetteren 41 transmigranten ingerekend.

“Deze personen zonder papieren stappen af in de stations van Beervelde en Kwatrecht en trekken zo richting de snelwegparkings”, laat Koen Van Poucke, korpschef van de politiezone Regio Puyenbroeck, weten. “Daar klimmen ze in vrachtwagens om op die manier in Groot-Brittannië te geraken.”

Concreet sloeg de politie aan het station van Kwatrecht 9 personen in de boeien. Ze verlieten net het station van Kwatrecht. Daarna werden nog 32 transmigranten van de trein richting Beervelde gehaald. (lees verder onder de foto)

Sluikstort

Korpschef Van Poucke looft de samenwerking tussen de verschillende gemeentes, intercommunales en het Agentschap Wegen en Verkeer. De transmigranten laten heel wat vuil achter op weg naar de stations, maar dat wordt in de mate van het mogelijk opgeruimd. “We vragen een grote inspanning van de betrokken diensten", laat de politiezone Puyenbroeck weten. “Met het mooie weer zien we steeds meer sluikstorten opduiken. We vragen daarom aan omwonenden om verdachte personen of handelingen te blijven melden via het nummer 101.”